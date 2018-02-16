УАЗ на дровах: белорус создал очень необычный внедорожник

Внедорожник УАЗ на дровах был создан белорусским любителем off-road и на самом деле на автомобиль он установил не паровой котел, а газогенераторную установку, которая позволит месяцами колесить по лесу.

Белорус собственными силами создал из внедорожника уникальный автомобиль, на котором можно ездить по любой местности, причем для его заправки достаточно остановится и собрать вокруг себя дрова или даже шишки.

Все расчеты по созданию газогенераторной установки автор проекта делал сам, при этом он сохранил возможность передвигается автомобилю на бензине.

В автомобиле установлен родной 2,4-литровый мотор и трансмиссия, и для того чтобы проехать на модернизированном автомобиле 100 километров потребуется около 20 кг дров.

