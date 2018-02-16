Стали известны цены на 8-местный кроссовер Subaru Ascent

В компании Subaru назвали цены на новый восьмиместный кроссовер Subaru Ascent, который становится преемником модели Tribeca. Последний сняли с конвейера в 2014 году.

Цены стали известны на североамериканском рынке, где «живые» продажи стартуют летом этого года. Стоимость Subaru Ascent будет начинаться от 31 995 долларов или 1,85 миллиона рублей.

В этом исполнении для кроссовера предлагается 2,4-литровый двигатель мощностью 260 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается вариатор CVT, который будет работать с полноприводной системой.

Также для этой комплектации производитель предлагает комплекс EyeSight Driver Assist. В списке оборудования будет информационно-развлекательная система с 6,5-дюймовым экраном, трехзонный климат-контроль, 18-дюймовые колесные диски, рейлинги на крыше и другое.

Самая дорогая комплектация обойдется по цене от 44 695 долларов или 2,57 миллиона рублей.