Благодаря одобрению типа транспортного средства (ОТТС), появившемуся ранее в базе Росстандарта, стало известно, что на заводе во Владивостоке может начаться крупноузловая сборка третьей модели и ею станет кроссовер Mazda CX-9.

При этом сегодня российским журналистам официально подтвердили информацию, что кроссовер начнут выпускать в России и выпуск запланирован на 2018 год.

Таким образом, Mazda в России в 2018 году начнет выпускать кроссовер Mazda CX-9. Напомним, что на российском рынке кроссовер CX-9 предлагается с 2,5-литровым мотором с 231-сильной отдачей.

Он работает с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. На данный момент российские дилеры японской компании предлагают CX-9 японской сборки.