Мощнее и агрессивнее сделало «заряженный» Audi SQ5 ателье ABT

Специалисты ABT подготовили новый пакет доработок, только теперь для заряженной версии автомобиля Audi SQ5. Таким образом, тюнинг-ателье ABT сделало «заряженный» Audi SQ5 мощнее и агрессивнее.

Для модели подготовили новый аэродинамический обвес, в который вошли расширители колесных арок, накладки на нижнюю часть переднего бампера, задний спойлер и диффузор.

Доработали тюнеры и двигатель автомобиля. Теперь трехлитровый шестицилиндровый мотор выдает не 354 л.с., а 425 л.с. при 550 Нм вместо 500 Нм.

Как изменились динамические характеристики автомобиля не сообщается, при этом обычная версия Audi SQ5 разгонится до первой сотни за 5,4 секунды.