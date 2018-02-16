Специалисты ABT подготовили новый пакет доработок, только теперь для заряженной версии автомобиля Audi SQ5. Таким образом, тюнинг-ателье ABT сделало «заряженный» Audi SQ5 мощнее и агрессивнее.
Мощнее и агрессивнее сделало «заряженный» Audi SQ5 ателье ABT
16.02.2018 18:17
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Для модели подготовили новый аэродинамический обвес, в который вошли расширители колесных арок, накладки на нижнюю часть переднего бампера, задний спойлер и диффузор.
Доработали тюнеры и двигатель автомобиля. Теперь трехлитровый шестицилиндровый мотор выдает не 354 л.с., а 425 л.с. при 550 Нм вместо 500 Нм.
Как изменились динамические характеристики автомобиля не сообщается, при этом обычная версия Audi SQ5 разгонится до первой сотни за 5,4 секунды.
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