На московском автозаводе Renault начнут выпускать новую модель

В компании Renault начнут подготовку к производству новой модели, а для этого на предприятии Renault в Москве пройдет модернизация производства.

Как сообщает Авторевю, на предприятии запланирована установка более 15 новых роботов, которые появятся с целью повысить качество сварочных операций, а также для достижения гибкости производства.

По данным журналистов издания, это косвенно подтверждает то, что на заводе будет вестись подготовка к производству новой модели, выпуск которой будет отличаться от выпуска тех моделей, сборка которых осуществляется сейчас.

О самой модели информации нет. При этом предполагается, что на российском заводе компания запустит производство семиместного кроссовера на базе «Каптюра», либо новинкой окажется какая-то версия европейского Kadjar.