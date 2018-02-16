Росстат опубликовал отчетные данные по производству легковых автомобилей в январе текущего года. Согласно опубликованным данным, выпуск легковых автомобилей в России в январе вырос на треть.

Объём выпушенных легковушек на российских предприятиях составил 113 тысяч, а этот показатель выше прошлогоднего на 31,7%.

На рост производства авто в России повлиял выпуск новых моделей, в числе которых KIA Stinger и обновленный KIA Sorento Prime.

Кроме этого отмечается и увеличение производства автомобилей на предприятии Ford Sollers в Елабуге. Завод начал работать шесть дней в неделю.

Еще стоит отметить и недавнее событие на производственной площадке Nissan в Санкт-Петербурге, где прошло мероприятие посвященное выпуску 300-тысячного автомобиля.

Иакже в январе увеличился и выпуск грузовых автомобилей на 18.3% до 5,2 тыс. грузовиков. Объём выпуска автобусов составил 771 ед., что на 9.8% больше.