Bentley начала тесты кабриолета Continental GT в зимних условиях

Автомобиль был замечен во время тестирования, а шпионские фото уже опубликовали в Сети. Судя по фото, дизайн кабриолета будет выполнен в стилистике концепта Bentley’s EXP 10 Speed 6, представленного чуть более двух лет назад.

Ожидается, что презентация кабриолета состоится в этом году. Новое поколение автомобиля в отличие от предшественника получит новый передний и зданий бамперы, новую выхлопную систему, массивные колесные арки, а также видоизмененную оптику.

Построена модель будет на платформе MSB, а моторная гамма будет представлена шестилитровым двигателем W12.

Отдача силовой установки составит 626 лошадиных сил. После старта продаж бензиновой версии кабриолета, производитель представит и гибридную модификацию.