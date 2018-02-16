Новый Corvette 2009 года‍ найден на заброшенном складе для вещей

Найденный на заброшенном складе автомобиль отправили на аукцион eBay. Автомобиль Chevrolet Corvette Z06 2009 года имеет пробег 1 152 км.

Выставленный на аукцион экземпляр был обнаружен в заброшенном боксе склада, причем у него сохранились все детали, в том числе и заводские шины.

При этом на кузове есть несколько царапин, а перед продажей в автомобиле поменяли все технические жидкости.

Документов на автомобиль не было, но установили, что машине не числится в угоне. Лот собрал уже более 150 ставок и последняя цена составила 57 100 долларов.