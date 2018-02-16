Цены двух своих моделей в феврале измени УАЗ

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга цен на новые автомобили в феврале 2018 года. Так, стало известно, что «УАЗ» изменил цены двух своих моделей с 1 февраля, а точнее на автомобили УАЗ «Хантер» и «Пикап».

Теперь стоимость «Хантер» с бензиновым мотором объёмом 2,7 литра мощностью 128 лошадиных сил и механикой составляет 626 400 рублей, а это на 7 400 рублей дороже.

При этом УАЗ Пикап наоборот подешевел и теперь имеет новые названия для некоторых комплектаций.

При этом базовая цена автомобиля все также составляет 699 000 рублей, тогда как другие комплектации стали дешевле от 5 до 13 тысяч рублей.