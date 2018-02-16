Назван Топ-10 самых популярных автомобилей в Москве в январе

Рейтинг самых продаваемых автомобилей в Москве был составлен агентством «Автостат» по итогам января. В прошлом месяце на столичном рынке было реализовано 14 тысяч новых автомобилей, что оказалось на 31% больше.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей Москвы в январе возглавил KIA Rio. Эта модель разошлась тиражом в количестве 935 единиц.

Вторым самым популярным автомобилем стал кроссовер Hyundai Creta с результатом 526 ед. В тройку лидеров вошел седан Hyundai Solaris с показателем 503 проданных экземпляра.

Четвертая и пятая позиция в Топ-10 досталась Volkswagen Polo и KIA Sportagе, показатель продаж которых составил 439 и 436 ед.