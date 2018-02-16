«Яндекс» протестировал беспилотное такси на московских улицах

«Яндекс» продолжает работать над беспилотным автомобилем и сегодня в Сети был опубликован новый видеоролик, в котором беспилотник тестировали на улицах Москвы.

Видеоролик был опубликован на YouTube-канале «Яндекс.Такси». Как известно первые зимние испытания беспилотного автомобиля начались еще осенью прошлого года, но тогда на видео показали тестирования на закрытой территории.

При этом сейчас машину выкатили на улицы Москвы. Скорость движения автомобиля не превышала 20-30 км/.

На видео показали, как тестовая машина объезжала припаркованные автомобили, а также как она действовала при появлении на дороге пешехода.

Стоит отметить, что беспилотные системы в автомобиле создаются с учетом дорожных условий на российских дорогах, а именно в условиях плохой видимости, отсутствия разметки, а также когда не видно краев дороги.

В планах «Яндекса» создать еще и систему, которая позволит без проблем передвигаться автомобилю в условиях гололеда.

