Более 50 млн ТС насчитали в России по состоянию на 1 января 2018 года

Российские аналитик из Автостат сообщили, что по состоянию на 1 января 2018 года автопарк России составил более 50 миллионов транспортных средств.

В частности, аналитики сообщают о цифре 50,6 миллиона ТС. Около 84% от общего количества – легковые автомобили.

Последних на территории РФ насчитывают 42,4 млн единиц.

На долю легкого коммерческого транспорта приходится 8% или 4,1 миллиона ед.

Грузовых автомобилей в нашей стране насчитали 3,7 миллиона или доля 7%, а на автобусы приходится 1% парка или 400 тысяч единиц.