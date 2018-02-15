В Renault запустили программу «Поехали» для Renault Sandero и Renault Logan

Теперь клиенты Renault могут приобрести Logan и Sandero по кредитной программе «Поехали!».

Компания расширила действие кредита на всю представленную в стране линейку автомобилей. В нее теперь входят кроссоверы Sandero Stepway, Kaptur, Koleos и Duster, а также Logan и Sandero.

К примеру, по программе «Поехали!» ежемесячный платеж за Duster составляет 5900 рублей, Kaptur – 6 900 рублей, а модели Logan и Sandero обходятся в 3900 рублей. Также в кредитном предложении действует низкий первоначальный взнос от 10%.

Приложение «Поехали!» рассчитано на три года. В этот период 40% от стоимости автомобиля откладывается.

По истечению льготного периода, автовладелец может воспользоваться несколькими предложениями: обменять автомобиль на новый, продав текущий автомобиль дилеру (по программе trade-in); оставить себе автомобиль, выплатив остаточный платеж; продлить кредитный договор.