Новый кроссовер Volkswagen Teramont в России получил ОТТС

Компания Volkswagen в России оформила ОТТС на новый кроссовер Volkswagen Teramont. Одобрение типа транспортного средства появилось в базе Росстандарта, благодаря которой стали известны подробности российской версии модели.

В документе указано, что в нашей стране автомобиль будет предлагаться с двумя силовыми агрегатами.

Первым бензиновым двигателем окажется турбированный четырехцилиндровый агрегат объёмом два литра и мощностью 220 лошадиных сил при 350 Нм крутящего момента.

Вторым мотором будет 3,6-литровый шестицилиндровый мотор мощностью 280 лошадиных сил при 360 Нм.

Пару силовым установкам составит восьмискоростной автомат, который будет работать только с полноприводной системой.

По некоторой информации сначала в России стартуют продажи кроссовера с менее мощным мотором, а позднее появится версия с другим двигателем.

Для российского покупателя будет доступна пяти-, шести и семиместная версии автомобиля. Габариты новинки составят: 5 036 длина, 1 989 мм ширина, а также два варианта высоты 1 769 и 1 783. Расстояние между осями составит 2 978 мм.