В Jaguar Land Rover не планируют отказываться от дизельных моторов

В то время как многие автопроизводители задумывается о том, чтобы отказаться от использования дизельных моторов в связи с новыми стандартами по выбросу вредных веществ в атмосферу, в Jaguar Land Rover не планирует отказываться от них.

Не так давно руководство компании заявило об электрификации своих автомобилей в 2020 году, однако при этом сегодня было отмечено, что производитель продолжит использовать и дизельные силовые установки.

Таким образом, в компании действительно проведут электрификацию всего модельного ряда, однако в составе гибридных силовых установок будут как бензиновые, так и дизельные агрегаты.

Сейчас дизельных двигателей в компании заказывают на порядок больше, чем бензиновых. С другой стороны в компании отметили, что пока будут заказы на дизельные версии автомобилей, они их будут предлагать несмотря на все тенденции, связанные с таким силовыми установками.