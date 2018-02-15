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В Lamborghini хотят выпустить новый компактный кроссовер

Новости
15.02.2018 19:53
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Руководство компании Lamborghini рассматривает возможность выпуска нового компактного кроссовера. Впрочем пока эту возможность только рассматривают и окончательного решения по этому поводу пока не принято.

Учитывая тот факт, что кроссоверы и внедорожники на мировом рынке с каждым годом становятся популярнее, можно предположить, что в компании все же решаться расширить линейку своих кроссоверов.

Не исключено, что новый компактный кроссовер, о котором заговорили в Lamborghini появится в течении нескольких ближайших лет.

Кроме этого производитель намерен создать и гибридную модификацию для своего первого внедорожника Urus.

Разработка этого проекта уже ведется и совсем скоро такой вариант будет представлен официально.

Новый Lamborghini Urus получит гибридную версию с мотором от Panamera

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