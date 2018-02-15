Возрожденный спорткар Toyota Supra рассекречен до премьеры

В Сети были опубликованы изображения возрожденного купе Supra, а точнее его предвестника в виде концепта Toyota Supra Racing.

Этот концепт будет официально представлен на автосалоне в Женеве в марте текущего года. Концепт получил дизайн схожий с прототипом FT-1, показанном в 2014 году.

Отличается новый концепт гоночным кузовным обвесом с задним антикрылом, желтой головной оптикой, гоночными колесами, а также заниженным дорожным просветом.

Что касается обычной версии возрожденного спорткара, то она будет построена на платформе, созданной совместно с BMW. Эта платформу получил и родстер BMW Z4.

Ожидается, что линейка двигателей будет представлена двухлитровыми турбированными четырёхцилиндровыми двигателями мощностью 200 и 250 лошадиных сил.

Кроме этого производитель предложит и 3,0-литровый 340-сильный мотор, а в качестве трансмиссии будет восбмискоростной автомат.

В дальнейшем у модели появится и гибридная версия, в составе которой будет двухлитровый двигатель и два электромотора.