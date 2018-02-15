Правительством РФ изменены правила прохождения техосмотра

Новые правила были утверждены правительством и они касаются технических изменений в транспортном средстве.

На сайте правой информации были опубликованы новые правила при прохождении техосмотра. Теперь при осмотре должна обязательно быть аптечка, хотя ранее требовали только наличие огнетушителя и аварийного знака.

Также запрещено сейчас использовать ТС с нерабочим гидроусилителем руля, демонтированными стеклоочистителями и стеклоомывателем.

Помимо этого на автомобиле шипованные покрышки должны быть установлены на всех четырех колесах.