Новые правила были утверждены правительством и они касаются технических изменений в транспортном средстве.
Правительством РФ изменены правила прохождения техосмотра
15.02.2018 19:25
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На сайте правой информации были опубликованы новые правила при прохождении техосмотра. Теперь при осмотре должна обязательно быть аптечка, хотя ранее требовали только наличие огнетушителя и аварийного знака.
Также запрещено сейчас использовать ТС с нерабочим гидроусилителем руля, демонтированными стеклоочистителями и стеклоомывателем.
Помимо этого на автомобиле шипованные покрышки должны быть установлены на всех четырех колесах.
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