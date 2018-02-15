Новое поколение хэтчбека Kia Ceed ‍представлено официально

Корейская компания Kia официально представила новое поколение хэтчбека Ceed, в котором произошло огромное количество изменений. Так, из названия Ceed исчез апостроф, а в салоне появился большой сенсорный экран и была изменена платформа и соответственно моторная гамма.

Новое поколение Ceed будет публично показано на автосалоне в Женеве, но уже сейчас можно ознакомится со всеми техническими характеристиками «пятидверки».

Kia Ceed теперь построен на новой платформе K2, которая значительно легче и крепче чем тележка J4. В модели сохранили независимую подвеску, но кардинально изменили моторную гамму.

Покупателю будут предлагать 1,4-литровый 100-сильный мотор и такого же объёма турбированый ДВС в разных вариантах форсировки – 120 и 140 л.с.

Помимо этого в линейке будет 1,6-литровый дизельный мотор мощностью 115 и 136 л.с. Трансмиссия для нового поколения корейского хэтчбека будет механическая и роботизированная с двумя сцеплениями.



Также для Ceed разработали систему, изменяющую предустановленные настройки рулевого управления и работу двигателя.

К тому же будет предлагаться «эко-пакет», в составе которого шины Michelin, более низкая подвеска, плоское днище автомобиля и шторки, встроенные в радиаторную решетку, они будут закрываться для уменьшения лобового сопротивления.

По своим размерам новый Ceed почти не изменился, но стал только немного шире и ниже. Также автопроизводитель не стал изменять колесную базу, а вот объём багажного отделения подрос на 15 литров и теперь он составляет 395 литров.



В списке оснащения хэтбека появилось большое количество систем, которые ранее не предлагались для этой модели.

«Пятидверка» будет доступна с аудиосистемой JBL, на выбор с пяти-, семи- или восьмидюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, а также беспроводной зарядкой для смартфона.

Еще в списке оборудования будет адаптивный круиз-контроль, система слежения за мертвыми зонами и система помощи при парковке и выезда с нее.

Kia Ceed поступит в продажу летом и он будет предлагаться в кузове пятидверный хэтчбек, универсал, лифтбэк и вседорожник.