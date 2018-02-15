Продажи Lamborghini в России впервые опередили продажи Ferrari

В 2017 году россияне прибрели 31 автомобиль марки Lamborghini, за это же время Ferrari реализовала 29 авто.

По данным «АВТОСТАТ», Lamborghini удалось увеличить продажи на 24%. В целом в РФ был продан 21 экземпляр суперкара Lamborghini Huracan, остальные 10 экземпляров пришлись на модель Aventador.

В основном клиентами итальянской компании являются жители столицы и Подмосковья. В этих регионах в 2017 году было зарегистрировано 20 ед. авто.

Еще 6 единц было куплено жителями Санкт-Петербурга и 3 Краснодарского края, а еще по одному экземпляру купили во Владимирской и Вологодской областях.

Продажи марки Ferrari в РФ в прошлом году просели на 9%. Самой продаваемой моделью этой марки стал спорткар Ferrari GTC4 Lusso, которого за отчетный период было продано 11 ед.