Skoda рассекретила роскошный вариант кроссовера Skoda Kodiaq

Чешский автопроизводитель Skoda готовит к премьере новую версию своего кроссовера Skoda Kodiaq, которая будет самой роскошной и будет представлена в рамках Женевского автосалоне.

Европейские продажи новинки стартуют летом этого года. Новая версия получила название Laurin & Klement и это будет топовый вариант с предварительным ценником 37 тысяч евро.

Отличается кроссовер хромированной радиаторной решеткой корпусами боковых зеркал, колесными дисками 19 дюймов, а также фирменными логотипами.

В салоне такого варианта будут сидения с комбинированной отделкой из кожи и алькантары, накладки на педали из нержавеющей стали, адаптивный круиз-контроль, а также в списке оборудования будет ряд современных систем и функций.

Линейка двигателей будет представлена полуторалитровым 150-сильным двигателем, а также двухлитровым 190-сильным мотором.

Среди дизельным мотором предложат 2,0-литровый мотор с отдачей 150 или 190 л.с. Пару силовым установками составит семискоростная коробка передач.