Skoda Superb добрался до другого Марса быстрее Tesla Roadster

Skoda решила последовать примеру компании Tesla и отправила на Марс свою модель Skoda Superb. Видеоролик с запуском флагманской модели к Марсу был опубликован на официальном канале автопроизводителя.

Пародийное видео было выполнено в стиле запуска ракеты Falcon Heavy с Tesla Roadster на борту.

Перед стартом водитель экипированный как космонавт проверил работу всех систем и с кнопки запустил 2,0-литровый мотор, который позволил ему без труда добраться до французской деревни под названием Марс.

Марсиане горячо приветствовали «космонавта» и сделали с ним несколько снимков.

Напомним, 6 февраля состоялся первый запуск многоступенчатой тяжелой ракеты Falcon Heavy. В ней вместо бетонного груза, обычно так нагружают ракеты при первом запуске, разместили электрокар Roadster, за рулем которого находится манекен по имени Starman.