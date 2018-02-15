Дилеры Chevrolet в России начали продажи обновленного Tahoe 2018

Российский офис компании Chevrolet официально объявил о продаже обновленной версии внедорожника Tahoe. Ранее сообщалось, что обновленный внедорожник Chevrolet Tahoe приехал в Россию, но тогда говорилось только о появлении модели у одного дилера.

Теперь российское подразделение компании официально объявило о старте продаж модели во всех дилерских центрах.

Внедорожник на нашем рынке будет предлагаться с новым двигателем мощностью 6,2 литра. Двигатель EcoTec3 выдает 426 лошадиных сил мощности, а пару ему составляет восьмискоростная коробка передач. Заявленный расход топлива двигателя составляет 13,4 литра в смешанном цикле.

Из особенностей автомобиля также стоит отметить реконфигурируемую приборную панель, доступную во всех комплектациях.

Проекционный цветной дисплей выводит информацию с приборной панели или мультимедиа системы на лобовое стекло.

Еще была обновлена информационно-развлекательная система, есть электропривод багажника, а салон Chevrolet Tahoe трансформируется в ровное багажное пространство объемом до 2680 л с помощью электропривода складывания сидений второго и третьего рядов.

Расширилась и цветовая гамма автомобиля. Стоимость внедорожника в минимальной комплектации LE стартует от 3 450 000 рублей. За версию LT попросят 4 150 000 рублей, а комплектация Premier обойдется за 4 650 000 рублей.