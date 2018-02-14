Первые снимки нового Ford Focus без камуфляжа‍ появились в Сети

Чем ближе к премьере нового поколения автомобиля Ford Focus тем чаще в сети появляются шпионские снимки модели. Ранее производитель публиковал официальные изображения модели, но в цветном камуфляже.

Однако сегодня в Сети появились фото нового Ford Focus без камуфляжа, которые были созданы во время съёмок рекламы автомобиля. Автомобиль был замечен в Португалии.

Как ранее сообщили в компании, они планируют провести презентацию Focus в апреле на специальном мероприятии.

У новой генерации автомобиля будет пять разных модификаций, в том числе и роскошная версия Vignale, внедорожный вариант Active, а также заряженная версия ST.

В основе новой генерации Ford Focus расположится новая платформа, за счет которой вес автомобиля будет снижен на 50 кг, а колесная база станет меньше на 50 мм.

Линейка двигателей будет представлена литровым двигателем, мощность которого будет 100, 125 и 140 сил, 1,5 и 2,0-литровыми агрегатами. Самый мощный двигатель будет иметь мощность 280 л.с.