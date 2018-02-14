Анонс сопровождался публикацией тизера новинки. Так, в компании Ferrari анонсировали «заряженную» версию 488 GTB, которая окажется самой мощной моделью марки.

Уже известно, что под капотом такой версии расположится восьмицилиндровый двигатель объёмом 3,9 литра. Этот двигатель будет модернизирован и его мощность составит порядка 700 лошадиных сил.

Еще заряженная версия будет отличаться во внешности и получит множество карбоновых элементов. Автомобиль получит алюминиевые панели пола, активный задний спойлер, а также перенастроенной рулевое управление.

Официальная премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве.

