Прием заказов на электрокар Tesla Model 3 стартовал в России

Импортер автомобилей компании Tesla Moscow Tesla Club в столице РФ провел презентацию нового электрокара Model 3, а также озвучил стоимость и начал прием заказов на новинку.

Для заказа Tesla Model 3 в России требуется внести предоплату в размере 154 тысяч рублей, а стоимость электрокара варьируется в пределах от 3,5 до 5,5 миллиона рублей.

Для заказа предлагается две версии — Standart и Long Range. Все эти версии заднеприводные, а отличаются они запасом хода и характеристиками.

Комплектация Standart получила батарею обеспечивающую запас хода на одном заряде 354 км. Максимальная скорость самой дешевой Tesla составит 210 км/ч, а разгон от 0 до 96 км/ч составляет 5,6 секунды.

Вторая комплектация уже получила более мощную батарею, которая позволит проехать 500 километров без подзарядки. Также Long Range разгоняется быстрей – за 5,1 секунды и максимальная скорость автомобиля выше – 225 км/ч.