В Оренбурге ищут водителя белого «Hyundai Solaris», который сбил девочку. Это дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 13 февраля, около шести часов вечера на пересечении улиц Одесская и Полигонная.

Водитель, совершивший наезд на ребенка, скрылся с места ДТП. 14-летняя девочка получила травмы и обращалась в больницу.

Полиция просит свидетелей происшествия. Их просят сообщить в полицию по телефону: 79-00-96 или 59-33-23.