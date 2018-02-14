Nissan представит новый седан Nissan Teana в марте 2018 года

В компании официально анонсировали новый седан Altima, известный также как Teana. Премьера была анонсирована американской версии модели.

Так, стало известно, что Nissan представит новый седан Teana в марте 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке, который начнет свою работу 28 марта.

Новый Altima/Teana позиционируется как новое поколение модели. Последний раз автомобиль был обновлен еще в 2015 году.

В новой генерации четырехдверки будет дизайн от концепта Nissan Vmotion 2.0. Также автомобиль оборудуют системой полуавтономного вождения ProPilot.

Изменится ли силовая линейка автомобиля неизвестно. Актуальная версия седана на американском рынке предлагается с бензиновым 4-цилиндровым мотором объёмом 2,5 литра с отдачей 179 л.с., а также 3,5-литровым агрегатом с отдачей 270 л.с.

Пару двигателям составляет вариатор. Стоимость модели в США составляет 23 260 долларов или 1,34 миллиона рублей.

