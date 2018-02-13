Эксперты назвали новый ТОП-10 самых популярных моделей вторичного рынка России

Рынок подержанных автомобилей в январе 2018 года вырос на 5,7% и его в этот раз возглавила LADA 2114.

За прошедший месяц в России было продано 334 287 авто с пробегом и среди всего этого количества самой популярной стала LADA 2114, на которой остановило свой выбор 9 935 человек (+2%).

Второе место в январе занял Ford Focus. Эта модель в прошлом месяце прибавила в популярности 8% и по итогу отчетного периода было реализовано 8 558 ед.

Замыкает тройку лидеров вторичного рынка LADA 2107 – 7 858 ед. (-1,4%).

Следующих три места в рейтинге достались LADA 2170 Priora – 7 483 ед. (+11,3%), LADA 2110 – 7 358 ед. (-3%) и LADA 2109 – 7 265 ед. (-10,7%).

По данным аналитического агентства «Автостат Инфо», в ТОП-10 также попали Toyota Corolla — 6643 ед. (-3%), LADA 4х4 — 5875 ед. (-3%), Hyundai Solaris — 5672 ед. (+38%) и LADA 2112 — 5551 ед. (+1%).

В общей сложности в РФ было перепродано 102 276 ед отечественных авто (+1,5%) и 233 011 иномарок (+7,7%).