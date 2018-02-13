Салон нового электромобиля Great Wall ORA iQ5 рассекречен в Сети

Китайский автогигант Great Wall работает над своим новых электромобилем ORA iQ5, который уже успел попасть в объективы камер фотошпионов. Более того, в сети появились и фотографии салона новинки.

Новая модель получила кузов лифтбек и будет предлагаться на рынке с полностью электрической силовой установкой.

Официальная презентация электромобиля запланирована на апрель и будет проходить на автосалоне в Пекине. В салоне Great Wall ORA iQ5 будет располагаться цифровая приборная панель с небольшим экраном в центре.

Также для модели предложат электронный ручной тормоз, сидения отделанные кожей, а также система запуска двигателя с кнопки и другое.

Силовая установка выдаст 160 лошадиных сил мощности, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 150 км/ч.