Помимо роста продаж, выросла и доля марки на российском рынке по итогам января 2018 года. Как сообщается, продажи автомобилей Mazda в России в январе выросли на 36% и составили 2 057 ед.

Доля компании выросла до 2,0%, тогда как в январе прошлого года этот показатель составлял 1,9%. Самой продаваемой моделью марки является кроссовер CX-5, который был реализован в количестве 1 455 единиц, что на 30,5% больше.

Этот кроссовер оказался в десятке самых популярным в России. Сейчас модель предлагается по цене от 1 455 000 рублей и для покупки доступно три комплектации модели.

Также в нашей стране продается и в кроссовер Mazda CX-9, который появился в России осенью прошлого года и доступен по цене от 2 890 000 рублей.