Модель Subaru Forester стала лидером продаж марки в России

Самой востребованной моделью японской марки стал вседорожник Forester. В январе его продажи составили 375 единиц, что на 55% больше чем в январе 2017 года.

В российском подразделении Subaru назвали количество проданных автомобилей в первый месяц 2018 года.

За отчетный период россияне приобрели 618 новых автомобилей марки (+104%). Самой популярной моделью стал вседорожник Forester – 375 ед. (+55,6%).

Второе место у кроссовера Subaru XV – 133 ед. В прошлом году в январе было продано всего один Subaru XV.

Третьим по популярности стал универсал Subaru Outback – 106 ед. (+73,7%). Также автопроизводитель продал три WRX и один WRX STI.