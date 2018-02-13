Volkswagen рассказала о новинках для российского рынка в 2018 году

Российское подразделение компании Volkswagen анонсировало презентацию в России нескольких новинок, в числе которых как коммерческие, так и легковые автомобили.

Все новинки для российского рынка будет представлены на автосалоне в Москве в августе этого года.

Таким образом, в компании не только анонсировали новинки, но и подтвердили своё участие в Московском автосалоне.

Так, производитель представит свои актуальные модели, а среди новинок окажется внедорожник Teramont и третье поколение кроссовера Touareg.

Помимо этого в компании анонсировали электромобили, но какие именно информация не раскрывается.