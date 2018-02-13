Российское подразделение компании Volkswagen анонсировало презентацию в России нескольких новинок, в числе которых как коммерческие, так и легковые автомобили.
Volkswagen рассказала о новинках для российского рынка в 2018 году
13.02.2018 19:39
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Все новинки для российского рынка будет представлены на автосалоне в Москве в августе этого года.
Таким образом, в компании не только анонсировали новинки, но и подтвердили своё участие в Московском автосалоне.
Так, производитель представит свои актуальные модели, а среди новинок окажется внедорожник Teramont и третье поколение кроссовера Touareg.
Помимо этого в компании анонсировали электромобили, но какие именно информация не раскрывается.
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