Porsche для классических авто начала печатать на 3D-принтере запчасти

Подразделение компании будет для ретро автомобилей выпускать запчасти, напечатанные на 3D-принтере с использованием технологии плавления металлического порошка.

Porsche Classic для ряда моделей, которые в наше время считаются очень редкими будет предлагать запасные части, созданные на 3D-принтере.

Такие комплектующие получат модели 959, 911 Speedster, 911 (964), 356 B и 356 C и их будут делать под заказ.

Список деталей пока ограничен, но в Porsche Classic уже тестируют еще 20 наименований деталей, которые также выполнены по технологии лазерного плавления металлического порошка в 3D-принтере.