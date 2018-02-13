Обновленный седан Mercedes-Maybach S-Class представлен официально

До официальной презентации, которая запланирована на автосалон в Женеве, в компании представили обновленный седан Mercedes-Maybach S-Class.

Теперь автомобиль в топовой версии получил больше изменений и его легче будет отличить от других моделей S-Class.

У автомобиля появилась обновленная радиаторная решетка с ребрами созданными по мотивам Maybach 57 и 62.

Еще после обновления для модели станет доступен расширенный выбор колесных дисков, цветовая гамма, где стал возможен двухцветный кузов (девять вариантов сочетаний).

Обновленный Mercedes-Maybach S-Class будет предлагаться в трех версиях: S 450, S 560 и S 650.

Первая модификация будет оснащена 376-сильным шестицилиндровым двигателем, в варианте S 560 будет восьмицилиндровый мотор с отдачей 469 лошадиных сил.

В третьей версии будет устанавливаться 12-цилиндровый двигатель с отдачей 630 л.с. Габариты Mercedes-Maybach S-Class немного изменились и теперь длина составляет 5 461 мм, а расстояние между осями будет 3 365 мм.

В салоне седана предлагается отделка кожей Nappa с прострочкой, есть большой сенсорный экран, а также экраны для задних пассажиров. Больше подробностей об обновлении производитель расскажет на автосалоне в Женеве в следующем месяце. Продажи Mercedes-Maybach S-Class стартуют летом этого года.