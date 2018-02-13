В результате дорожно-транспортного происшествия в Костроме пострадал водитель такси.

Водитель Mitsubishi Pajero протаранил такси в Костроме. По данным ГИБДД, эта авария произошла около 9 утра в понедельник, 12 февраля.

На перекрестке у дома №62 на улице Калиновской 32-летний автомобилист на Mitsubishi Pajero поворачивал налево на зеленый свет. Во время маневра он не пропустил такси марки Renault, которое ехало во встречном направлении. Произошло лобовое столкновение.

В результате соударения водитель такси пострадал. Мужчина был отпущен на амбулаторное лечение.