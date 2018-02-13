Смертельная авария произошла в Барнауле днем 13 февраля на улице Трактовой.
Насмерть сбил пешехода водитель КамАЗа в Барнауле
13.02.2018 14:29
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Насмерть сбил пешехода водитель КамАЗа в Барнауле. Этот трагический дорожный инцидент произошел днем 13 февраля на улице Трактовой, сообщает пресс-служба барнаульской ГИБДД.
По предварительной информации, большегруз КамАЗ с прицепом с 57-летним мужчиной за рулем ехал со стороны Павловского тракта. В районе 14:55 по местному времени напротив дома № 7 грузовик совершил наезд на пешехода.
Авария стала смертельной для пешехода. Он получил различные травмы и скончался на месте. Его личность устанавливается.
Все обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
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