Смертельная авария произошла в Барнауле днем 13 февраля на улице Трактовой.

Насмерть сбил пешехода водитель КамАЗа в Барнауле. Этот трагический дорожный инцидент произошел днем 13 февраля на улице Трактовой, сообщает пресс-служба барнаульской ГИБДД.

По предварительной информации, большегруз КамАЗ с прицепом с 57-летним мужчиной за рулем ехал со стороны Павловского тракта. В районе 14:55 по местному времени напротив дома № 7 грузовик совершил наезд на пешехода.

Авария стала смертельной для пешехода. Он получил различные травмы и скончался на месте. Его личность устанавливается.

Все обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.