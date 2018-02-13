Переломал кости 51-летней женщине-пешеходу‍ водитель «Волги» в Тамбове, который сбил женщину вечером 12 февраля. Авария, в которой пострадала женщина, произошла на улице Гастелло.

Как выяснило областное ГИБДД, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что рядом был расположен пешеходный переход. 44-летний автомобилист на «Волге» не успел отреагировать на появление на дороге женщины-перехода.

В результате произошел наезд, в котором женщина получила закрытый перелом костей таза и была госпитализирована на «скорой».