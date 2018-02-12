отзыв об авто

Поиск

Jinbei превратила в пикап клон премиального внедорожника Acura MDX

Новости
12.02.2018 19:35
49 0

Китайская марка Jinbei разрабатывает новый пикап, созданный на базе клона Acura MDX в лице модели Jinbei Diazi.

Jinbei Diazi является точной копией дорестайлинговой версии кроссовера Acura MDX, а скоро на рынок выйдет пикап на базе этой модели.

В распоряжении китайских СМИ оказались фотографии новинки. Судя по фото у пикапа будет дизайн в стиле кроссовера, но задние фонари будут отличаться.

В салоне оформление как у Diazi. По предварительным данным моторная гамма новинки будет представлена полуторалитровым двигателем, мощность которого составит 154 л.с.

Пару двигателю составит шестискоростная механика, а вот система привода будет только на передние колеса. На рынок новинка выйдет в этом году и как ожидается она будет дешевле кроссовера.

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿