Китайская марка Jinbei разрабатывает новый пикап, созданный на базе клона Acura MDX в лице модели Jinbei Diazi.
Jinbei превратила в пикап клон премиального внедорожника Acura MDX
12.02.2018 19:35
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Jinbei Diazi является точной копией дорестайлинговой версии кроссовера Acura MDX, а скоро на рынок выйдет пикап на базе этой модели.
В распоряжении китайских СМИ оказались фотографии новинки. Судя по фото у пикапа будет дизайн в стиле кроссовера, но задние фонари будут отличаться.
В салоне оформление как у Diazi. По предварительным данным моторная гамма новинки будет представлена полуторалитровым двигателем, мощность которого составит 154 л.с.
Пару двигателю составит шестискоростная механика, а вот система привода будет только на передние колеса. На рынок новинка выйдет в этом году и как ожидается она будет дешевле кроссовера.
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