Jinbei превратила в пикап клон премиального внедорожника Acura MDX

Jinbei Diazi является точной копией дорестайлинговой версии кроссовера Acura MDX, а скоро на рынок выйдет пикап на базе этой модели.

В распоряжении китайских СМИ оказались фотографии новинки. Судя по фото у пикапа будет дизайн в стиле кроссовера, но задние фонари будут отличаться.

В салоне оформление как у Diazi. По предварительным данным моторная гамма новинки будет представлена полуторалитровым двигателем, мощность которого составит 154 л.с.

Пару двигателю составит шестискоростная механика, а вот система привода будет только на передние колеса. На рынок новинка выйдет в этом году и как ожидается она будет дешевле кроссовера.