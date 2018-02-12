Компания Volkswagen вывела на тесты в России новое поколение кроссовера Touareg. Эту модель заметили на дорогах Москвы в районе Котельники.
Новый кроссовер Volkswagen Touareg засветился в Москве накануне премьеры
12.02.2018 19:50
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Снимок с новым Touareg оказался в распоряжении Авторевю, им его прислал один из читателей.
Напомним, новое поколение кроссовера представят 23 марта на специальном мероприятии в Пекине и это место выбрано не случайно, ведь для Volkswagen китайский рынок сейчас считается самым приоритетным.
Известно, что моторная гамма Touareg будет представлена трехлитровым TDI, бензиновыми агрегатами и гибридной силовой установкой.
Как отметили в компании, новая генерация автомобиля получит полный привод, пневматическую подвеску, систему стабилизации и управления задними колесами, а также «великолепную управляемость».
Volkswagen представит новое поколение кроссовера Touareg 23 марта
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