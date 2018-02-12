Rimac готовит электрический 1200-сильный гиперкар Two с автопилотом

Компания Rimac в Женеву на мотор-шоу привезет свой новый гиперкар, который получит название Concept Two.

Хорватский автопроизводитель уже показал видеотизер модели, а теперь о ней появились некоторые подробности.

Как удалось узнать изданию Autocar, электрический гиперкар получит автопилот четвертого уровня, а это значит, что модель сможет самостоятельно передвигаться без участия водителя, при этом водитель обязательно должен быть за рулем.

Также недавно стало известно, что Concept Two в серийном исполнении будет носить другое название и он получит более мощную силовую установку, чем у первой модели Rimac, которая оснащалась четырьмя моторами с суммарной отдачей 1224 л.с.