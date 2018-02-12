Компания Rimac в Женеву на мотор-шоу привезет свой новый гиперкар, который получит название Concept Two.
Rimac готовит электрический 1200-сильный гиперкар Two с автопилотом
12.02.2018 20:00
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Хорватский автопроизводитель уже показал видеотизер модели, а теперь о ней появились некоторые подробности.
Как удалось узнать изданию Autocar, электрический гиперкар получит автопилот четвертого уровня, а это значит, что модель сможет самостоятельно передвигаться без участия водителя, при этом водитель обязательно должен быть за рулем.
Также недавно стало известно, что Concept Two в серийном исполнении будет носить другое название и он получит более мощную силовую установку, чем у первой модели Rimac, которая оснащалась четырьмя моторами с суммарной отдачей 1224 л.с.
Rimac показала новое поколение электрического гиперкара Concept Two
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