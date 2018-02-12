Гибридный Range Rover Sport взобрался по 999 ступеням к «Небесным вратам»

Компания Land Rover решила сделать невозможное и для этого они выбрали гибридный внедорожник Range Rover Sport.

Этот автомобиль поднялся по 999 ступеням к арке «Небесные врата» на горе Тяньмэнь, но перед этим ему потребовалось проехать 99 поворотов по серпантину к известным во всем Китае ступеням.

За рулем гибридного внедорожника находился гонщик Тун Хопинь, который в 2017 году уже становился победителем марафона «24 часа Ле-Мана».

Заезд Range Rover Sport по ступеням, уклон которых составляет 45 градусов был опубликован на официальном канале Land Rover.

Напомним, в гибридной версии британского внедорожника установлена силовая установка мощностью 404 л.с.

