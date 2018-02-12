Hyundai опубликовала новый тизер нового поколения Hyundai Santa Fe

Hyundai продолжает подогревать интерес к новой версии кроссовера Santa Fe и корейский автопроизводитель на днях показал второй видеотизер кроссовера.

В этот раз в видео демонстрируют в деталях радиаторную решетку, головную оптику и задний бампер с патрубками выхлопной системы.

Стоит отметить, что Hyundai Santa Fe 2019 модельного года уже доступен для предзаказа в Корее и на эту модель за пару дней оформили несколько тысяч заказов.

Моторная гамма кроссовера для Южной Кореи представлена двухлитровым бензиновым двигателем и турбированными дизельными моторами объёмом 2,0 и 2,2 литра.

Трансмиссия для модели только автоматическая с системой полного привода. Все подробности про четвертое поколение Hyundai Santa Fe станут известны 21 февраля на специальном мероприятии.

Европейская версия кроссовера будет продемонстрирована на автосалоне в Женеве в следующем месяце. Новый Hyundai Santa Fe в Корее оценили от 28 150 000 вон или 1 462 000 рублей.



