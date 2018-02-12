Новый компактный кроссовер УАЗ 3170 выпустит УАЗ к 2022 году‍

В СМИ снова стали распространять информацию о выпуске нового российского кроссовера, который готовит Ульяновский автомобильный завод.

В прошлом году появлялось немало сообщений о новинке, которая носит предварительный индекс 3170 и даже появлялись патентные изображения.

Последние были опубликованы в Сети, но позже оказалось, что такой кроссовер это был один из нескольких вариантов, при этом вариант, который был принят строго засекречен.

Как сообщают СМИ, УАЗ подготовит новый компактный кроссовер УАЗ 3170 к 2022 году. При этом в самом УАЗе данную информацию не опровергают, но и не подтверждают.

Впрочем, напомним, что по плану новый кроссовер должен был появится в 2020 году, однако позже проект был приостановлен на неопределённый срок.

Однако было сказано, что работы по проекту могут возобновить через два-три года. Ранее сообщалось, что новинка не будет иметь рамную конструкцию, а также не станет будущим конкурентом «Патриота».

При этом, при создании 3170 у Патриота будут позаимствованы узлы, однако модели будут собираться на разных линиях.