Сотрудники полиции ведут розыск виновника ДТП, который сбил женщину-пешехода на «зебре».

В Ярославле ГИБДД ищет водителя «Лады», переехавшего женщину на переходе‍. Эта авария произошла в минувшую среду, 7 февраля, около 09:00 на перекрестке Машиностроительной и Орджоникидзе.

Сообщается, что женщина поскользнулась на дороге и упала. После чего водитель серебристой «Лады Гранты», прибавив газу, переехал лежащую женщину.

С травмой ноги пострадавшая была госпитализирована.

Любую информацию, которая поможет найти водителя, просьба сообщать по телефону ГИБДД 8 (4852) 30-10-10; 32-88-13; 78-48-06.