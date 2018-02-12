Сотрудники полиции ведут розыск виновника ДТП, который сбил женщину-пешехода на «зебре».
В Ярославле ГИБДД ищет водителя «Лады», переехавшего женщину на переходе
12.02.2018 14:37
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В Ярославле ГИБДД ищет водителя «Лады», переехавшего женщину на переходе. Эта авария произошла в минувшую среду, 7 февраля, около 09:00 на перекрестке Машиностроительной и Орджоникидзе.
Сообщается, что женщина поскользнулась на дороге и упала. После чего водитель серебристой «Лады Гранты», прибавив газу, переехал лежащую женщину.
С травмой ноги пострадавшая была госпитализирована.
Любую информацию, которая поможет найти водителя, просьба сообщать по телефону ГИБДД 8 (4852) 30-10-10; 32-88-13; 78-48-06.
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