Двое пострадали в жестком ДТП в Мордовии. По данным областного МЧС, автомобиль улетел в кювет на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Лямбирском районе республики.

По данным ведомства, в 15.26 на 252 километре автодороги «Нижний Новгород — Саратов» водитель авто потерял управление и совершил вынужденный съезд с дороги. После этого легковушка опрокинулась в кювет.

В результате аварии пострадали два человека. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.