Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими было зафиксировано в субботу, 10 февраля, в Лямбирском районе Мордовии.
Двое пострадали в жестком ДТП в Мордовии
11.02.2018 18:10
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Двое пострадали в жестком ДТП в Мордовии. По данным областного МЧС, автомобиль улетел в кювет на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Лямбирском районе республики.
По данным ведомства, в 15.26 на 252 километре автодороги «Нижний Новгород — Саратов» водитель авто потерял управление и совершил вынужденный съезд с дороги. После этого легковушка опрокинулась в кювет.
В результате аварии пострадали два человека. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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