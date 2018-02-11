Три автомобиля столкнулись в Курской области, есть пострадавший. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Курской области, эта авария произошла в 19:28 в субботу, 10 февраля.

По данным ведомства, на трассе у поселка Беседино столкнулись «ДЭУ Матиз» под управлением 37-летней женщины, «ВАЗ 2114», за рулем которого сидел 44-летний мужчина, и «ВАЗ 2115» — под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 32-летний пассажир одного из автомобилей

Подробности и причины аварии пока выясняются. Для ликвидации последствий ДТП потребовалось 9 человек и 3 единицы техники.