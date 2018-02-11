Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано очевидцами сегодняшней ночью на правом берегу Красноярска. Фото с места аварии появилось в социальных сетях.
Внедорожник перевернулся на крышу на правобережье Красноярска сегодня ночью
11.02.2018 17:23
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Внедорожник перевернулся на крышу на правобережье Красноярска сегодня ночью. Информация об аварии, а также фото с места происшествия появились в социальных сетях.
По словам очевидцев и информации от ГИБДД, авария произошла на улице Семафорная в районе 3 часов утра. Там водитель внедорожника Toyota Harrier не справился с управлением и перевернулся на крышу.
Первоначально предполагали, что автомобилист был пьян, но медицинское освидетельствование не показало никаких следов алкогольного опьянения. Скорее всего, причиной аварии стало превышение скорости на скользкой дороге.
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