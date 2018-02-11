Седан Volkswagen Arteon представлен на автошоу в Чикаго

Флагманский седан Volkswagen Arteon уже давно продается на европейском рынке, а вот для США эту модель представили только сейчас. Ее показ состоялся на автосалоне в Чикаго и Arteon станет новым флагманом марки на американском рынке.

Arteon получил габариты 4862х1871х1427 мм, а размер колесной базы – 2 841 мм, что на 50 мм больше, чем у Passat CC.

Дизайн седана выполнен по мотивам концепта Sport Coupe Concept GTE, а в отличие от последнего у модели появился иной обвес, а также головная оптика. Силовая линейка автомобиля представлена 6 двигателями, три из которых дизельные.



На американском рынке Volkswagen Arteon будет доступен с 2,0-литровым турбированным мотором мощностью 268 л.с. и 350 Нм крутящего момента.

Для этого двигателя предусмотрена 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Стоимость и комплектации премиального седана озвучат ближе к старту продаж, который запланирован на третий квартал 2018 года.