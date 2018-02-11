В Сети появились рендеры нового поколения хэтчбека Kia Ceed

Несколько дней назад в компании Kia опубликовали тизерное изображение, на котором показали новое поколение хэтчбека Kia Ceed.

Между тем портал Колеса.ру решил подготовить рендерные изображения, показав свое видение новинки на рендерных изображениях.

За основу компьютерной визуализации был взят не только тизер, но и шпионские фотографии автомобиля.

На рендерах автомобиль получил фирменную радиаторную решетку, светодиодные фары, а также широкую нишу номерного знака.

Подробности, известные на данный момент о новом поколении хэтчбека портал ТвоёАвто публиковал ранее. Между тем напомним, что сейчас актуальное поколение хэтчбека предлагается на российском рынке по цене от 829 900 рублей за вариант с механической коробкой и двигателем объёмом 1,4 литра.

Автомобиль с автоматической трансмиссией и 1,6-литровым двигателей оценён в 969 900 рублей.