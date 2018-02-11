Несколько дней назад в компании Kia опубликовали тизерное изображение, на котором показали новое поколение хэтчбека Kia Ceed.
В Сети появились рендеры нового поколения хэтчбека Kia Ceed
11.02.2018 17:10
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Между тем портал Колеса.ру решил подготовить рендерные изображения, показав свое видение новинки на рендерных изображениях.
За основу компьютерной визуализации был взят не только тизер, но и шпионские фотографии автомобиля.
На рендерах автомобиль получил фирменную радиаторную решетку, светодиодные фары, а также широкую нишу номерного знака.
Подробности, известные на данный момент о новом поколении хэтчбека портал ТвоёАвто публиковал ранее. Между тем напомним, что сейчас актуальное поколение хэтчбека предлагается на российском рынке по цене от 829 900 рублей за вариант с механической коробкой и двигателем объёмом 1,4 литра.
Автомобиль с автоматической трансмиссией и 1,6-литровым двигателей оценён в 969 900 рублей.
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